Число инвестсчетов нижегородцев на Мосбирже превысило 104 тысячи

По итогам февраля число частных инвесторов из Нижегородской области на Московской бирже достигло 493 тыс. человек. Общее число россиян, имеющих брокерские счета на площадке, выросло до 24 млн человек.

Нижегородцы открыли 104,7 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) – это на 8,5% больше, чем год назад. Оборот по ИИС нижегородцев в феврале составил 2,8 млрд руб. Его структура соответствует структуре в целом в России: 83,1% – сделки с акциями, 8,35% – с облигациями, 8,55% – с биржевыми фондами.

В целом на Мосбирже количество индивидуальных инвестсчетов увеличилось до 5,2 млн шт., оборот по ним по итогам месяца составил 138,8 млрд руб. Кроме Москвы (537,9 тыс. счетов), Подмосковья (312,8 тыс.) и Санкт-Петербурга (251,5 тыс.), лидерами по количеству открытых ИИС стали Свердловская область (171,1 тыс. счетов), Башкортостан (166,6 тыс.) и Краснодарский край (162,7 тыс.).

Анастасия Еремина