В Севастополе похоронили двух участников СВО

В Севастополе прошла церемония прощания с двумя участниками спецоперации — стрелком мотострелкового отделения 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Владимиром Шабаевым и старшим лейтенантом Сергеем Логвиненко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Владимир Шабаев родился 19 октября 1965 года в поселке Ново-Павловка Кустанайской области в Казахстане. Но уже давно жил в Севастополе. В сентябре 2022 года он пошел служить по контракту. Он был наводчиком танкового взвода танковой роты, а после стал стрелком мотострелкового отделения. Погиб в Херсонской области.

Сергей Логвиненко родился 14 января 1966 года в городе Горняк Алтайского края. В 1987 году он окончил высшее общевойсковое командное училище. Работал в управлении Минюста РФ по Амурской области и государственным таможенным инспектором в Дальневосточном таможенном управлении. В 2000-х годах мужчина переехал в Севастополь. На СВО он пошел добровольцем и стал командиром подразделения отряда «БАРС». Был командиром штурмового подразделения, погиб при освобождении Белогоровки ЛНР.

Татьяна Ручкина

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