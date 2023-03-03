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В Татарстане гендиректора «Альфа-теха» заподозрили в уклонении от уплаты 96 млн рублей налогов

В Татарстане управление СКР по региону возбудило уголовное дело против 54-летнего гендиректора казанской компании «Альфа-тех». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 96 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль за счет внесения в налоговые декларации ложной информации о фиктивных взаимоотношениях с 27 контрагентами.

Противоправную деятельность подозреваемого пресекли правоохранители, говорят в СКР. Сейчас они выясняют детали произошедшего .

"Ъ-Казань"

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