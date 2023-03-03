В Сочи спрос на посуточную аренду жилья вырос на 45%

В 2022 году рынок краткосрочной аренды Сочи вырос почти на 44,9%. Летом спрос на посуточную аренду жилья увеличился на 73,7%, сообщает портал «Мир квартир».

«Многие считают, что 2022 год стал лучшим за последние годы. В мае—июне рынок был взволнован из-за того, что броней практически не было, но вторая половина лета и осень с лихвой компенсировала простой в начале высокого сезона»,— отметил сочинский риэлтор Кирилл Флутков.

Самым активным месяцем был июль, когда количество запросов превысило среднемесячный результат за весь год на 102%. По словам эксперта, во второй половине лета были заняты все квартиры и номера. В начале 2023 года спрос также вырос на 21,1% по сравнению с декабрем 2022 года.

Татьяна Ручкина

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