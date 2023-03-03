Оппозиционного политика снова вызвали в прокуратуру для составления протокола

В отношении пермского оппозиционера Константина Окунева вновь может быть составлен административный протокол. Как рассказал господин Окунев в своем телеграм-канале, на этот раз речь идет о ст. 20.31 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно и унижение человеческого достоинства). По сообщению политика, его вызвали в прокуратуру Дзержинского района Перми на 14 марта для дачи объяснения по поводу публикации от 22 октября 2022 года. Надзорный орган считает, что в ней он нелицеприятно отозвался о президенте РФ.

Константин Окунев указывает, что в отношении него могут составить уже седьмой протокол об административном правонарушении. Пять из них составлены должностными лицами МВД, а один прокуратурой. Ранее его уже привлекали к ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ, а также по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суды назначали ему наказания в виде штрафов. Эти решения господин Окунев безуспешно пытался обжаловать в высших инстанциях