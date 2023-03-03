В Балаково проверяется информация о массовом отравлении школьников

Прокуратура Балаково Саратовской области начала проверку по факту информации о массовом отравлении детей в школе №28. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Поводом для проверки послужила публикация в соцсети. В ней от имени матери одного из учащихся 2«В» класса говорится, что 1 марта у детей из этого класса на уроке ухудшилось самочувствие, началась рвота – двоих отправили домой, еще двое также ушли до мой из-за жалоб на боли в животе. Ее сын после занятий также пожаловался на боль в животе и рвоту. Ребенку вечером вызывали скорую помощь. Несколько детей из класса, со слов женщины, легли в стационар. Из родительского чата ей стало известно, что речь идет минимум о восьми детях с такими же симптомами, к вечеру их число увеличилось до 11-12 человек.

На следующей день пришедших в школу здоровых детей – шесть человек – отправили домой. Класс закрыли на карантин.

Родителям звонили из поликлиники и спрашивали, что ели дети.

Прокуратура обещает проверить причины заболевания детей и дать оценку действиям должностных лиц и организатора питания.

Марина Ковалева