Три микрорайона Дзержинска выбраны для расселения аварийного фонда

В Дзержинске началась подготовка к новому этапу кампании по переселению из аварийного жилья, сообщили в городской администрации. Департамент градостроительной деятельности выбрал три микрорайона, в которых снесут ветхие дома, а на их месте построят новые.

Под программу расселения попали участки в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Пирогова, Матросова (16,6 га), около улицы 9 Января (16 га) и в границах улиц Чапаева, Революции, Матросова, Панфиловцев (8 га). На этих территориях планируется разместить 306 тыс. кв. м нового жилья.

Региональный институт развития агломерации рассчитывает закончить мастер-план всех территорий для возможного расселения в 2024 году.

Елена Ковалева