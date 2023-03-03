870 тысяч жителей Кубани имеют брокерские счета на Московской бирже

Краснодарский край входит в топ-10 регионов по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже. По данным на февраль, на Кубани 870 тыс. инвесторов, она занимает четвертое место по этому показателю в России после Москвы (2,2 млн), Московской области (1,4 млн), Санкт-Петербурга (1,1 млн), сообщает пресс-служба площадки.

Всего около 24 млн жителей страны открыли на Мосбирже 40 млн брокерских счетов. «В феврале текущего года сделки на фондовом рынке совершали 2,5 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями — 28,2%, на спот-рынке валюты — 20,8%, на срочном рынке — 65,5%»,— говорится в сообщении.

Также Кубань входит в лидеры по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) (162,7 тыс. счетов) и располагается в рейтинге на седьмом месте.

Андрей Ульченко

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