Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области открыт участок морского грузового пункта пограничного пропуска «Азов»

На многостороннем пункта пропуска «Азов», расположенном на территории ООО «Уют», открылся после реконструкции новый участок, сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Пункт оснащен оборудованием для осуществления таможенного и пограничного контроля. Планируется, что с учетом расчетного грузооборота, ежегодно через обновленный терминал будут проходить 734 судна. Объем перевалки контейнерных грузов составит 100 тыс. ТEU в год.

В пресс-службе минтранса отметили, что благодаря обустройству данного участка появятся новые возможности для растущего грузопотока на стратегическом направлении.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...