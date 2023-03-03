У военных нет данных о происшествии в районе летного училища в Краснодаре

В пресс-службе Южного военного округа «Ъ-Кубань» сообщили об отсутствии данных о происшествии в районе краснодарского военного аэродрома и училища летчиков.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились фотографии столба дыма в районе военного аэродрома Краснодара. Также в городских пабликах появились сообщения о громком звуке, похожем на взрыв, который слышали во многих районах Краснодара около 13:25 мск.

В администрации Краснодара предположили, что источником звука, о котором идет речь, мог стать пролетающий реактивный самолет.

Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю также сообщилось о возгорании в поле и направлении к месту происшествия пожарных. За подробностями ведомство отослало в Министерство обороны РФ.

Михаил Волкодав

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