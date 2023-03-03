Житель Кубани оштрафован на 300 тыс. рублей за обещание передать взятку судье

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание жителю Лабинска Виктору Глубокову, который признан виновным в обещании посредничества во взяточничестве, вместо ранее назначенного Лабинским районным судом штрафа в сумме 150 тыс. руб. осужденный выплатит в доход государства 300 тыс. руб., информация размещена в картотеке суда.

Как следует из материалов процесса, в марте 2020 года к Виктору Глубокову обратился его знакомый, попавший в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Зная, что брат Виктора Глубокова работает мировым судьей, мужчина попросил решить вопрос об уводе его от ответственности за совершенное им административное правонарушение, на что господин Глубоков согласился. За решение вопроса посредник попросил 150 тыс. руб., которые он пообещал передать судье или иным должностным лицам. При получении денежных средств злоумышленник был задержан.

В ходе следствия и суда Виктор Глубоков не признал вину, заявив, что он якобы обманул знакомого и не намеревался передавать деньги за решение вопроса. Приговор Лабинского районного суда был обжалован и осужденным, и обвинением, которое просило увеличить сумму штрафа до 1,5 млн руб. В итоге краевой суд изменил размер штрафа Виктору Глубокову со 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар