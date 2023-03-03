Центр помощи участникам СВО и их семьям начал работу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начал работу областной центр социальной адаптации ветеранов боевых действий. Как уточняют в министерстве соцполитики Свердловской области, организация займется решением вопросов участников спецоперации РФ на территории Украины и членов их семей в режиме «одного окна».

«Обращаясь сюда, человек будет получать "рецепт" решения беспокоящих его вопросов. Специалисты центра будут заниматься первичной обработкой поступающих сигналов, наладкой взаимодействия всех государственных и муниципальных служб»,– пояснил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Уточняется, что областной центр будет координировать индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей, при необходимости содействовать в решении различных вопросов, оказывать юридическую и психологическую помощь, в частности, вести семейный курс психологической адаптации.

Организация будет работать на базе комплексного центра социального обслуживания «Малахит» на улице Бакинских комиссаров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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