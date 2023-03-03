В Самарской области возбуждено уголовное дело против руководителя МФЦ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении 62-летнего директора муниципального бюджетного учреждения муниципального района Ставропольский «МФЦ», сообщает городская прокуратура.

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«По версии следствия, в период с июня по декабрь 2020 года директор учреждения изготовил и подписал на себя приказ о ежемесячной надбавке в размере 30% к окладу, что послужило основанием для начисления и выплаты незаконно установленной премии»,— сказано в сообщении.

Общая сумма ущерба оценивается в 62 тыс. руб. Следствие продолжается.

Сабрина Самедова