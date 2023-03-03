Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции погиб 42-летний военнослужащий Михаил Симонов из Ярославской области. Он был призван по мобилизации. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

У мужчины остались жена и сын, а также отец. Михаил Симонов, являвшийся наводчиком гранатомета мотострелкового отделения, был награжден орденом Мужества.

В правительстве рассказали, что прощание с погибшим планируется провести в понедельник, 6 марта, в 11:00 в Храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Семье погибшего полагается материальная выплата согласно указу губернатора Ярославской области.

Алла Чижова