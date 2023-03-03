В Ярославской области задержали гражданок Нигерии

Две гражданки Нигерии была задержаны в городе Переславль-Залесский Ярославской области и по решению суда будут выдворены из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Как уточнили в ФССП, две юные гражданки Нигерии нелегально проживали на территории РФ. Административное дело о их выдворении рассматривал Переславский районный суд. Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, было установлено, что официально обе женщины нигде не работали и не учились. Суд вынес решение о штрафе в 2 тыс. руб. и выдворении гражданок Нигерии на родину.

«Судебные приставы прямо из зала суда доставили нарушительниц в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Позднее девушки будут доставлены до пункта пропуска через государственную границу и выдворены за пределы Российской Федерации»,— добавили в ярославском управлении ФССП.

Андрей Иванов