Жителя Анапы будут судить за продажу 130 кг немаркированной красной икры

В Новороссийске будут судить жителя Анапы, который планировал продать около 130 кг икры без маркировки общей стоимостью 555 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

57-летний житель Анапы купил оптовую партию красной икры. Он планировал продать ее через сайт бесплатных объявлений. Полицейские выявили его действия при проведении проверочной закупки.

На мужчину было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Теперь расследование уголовного дела завершили и направили его с утвержденным обвинительным актом в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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