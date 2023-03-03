Lufthansa впервые с начала пандемии вернулась к прибыльности

Lufthansa Group завершила 2022 год с чистой прибылью в €791 млн, следует из финансовой отчетности группы. Это первый с начала пандемии COVID-19 случай, когда авиаперевозчику удалось добиться прибыльности по итогам года. Для сравнения: в 2021 году группа понесла убыток в €2,2 млрд, а в 2020-м он составил €6,7 млрд. В группу кроме собственно авиакомпании Lufthansa входят швейцарская Swiss, бельгийская Brussels Airlines, австрийская Austrian Airlines и германский лоукостер Eurowings.

Выручка группы по итогам прошлого года почти удвоилась — с €16,8 млрд до €32,8 млрд. А операционная прибыль достигла €1,5 млрд против убытка в €1,7 млрд годом ранее.

«Lufthansa вернулась. Всего за один год мы добились небывалого улучшения финансовых показателей»,— приводятся в сообщении компании слова генерального директора Карстена Шпора.

Авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, перевезли в 2022 году около 102 млн пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2021-го (47 млн человек). А загруженность рейсов по итогам прошлого года достигла почти 80% против 61,6% в 2021-го. По словам господина Шпора, спрос на авиаперевозки остается высоким и в 2023 году.

Кирилл Сарханянц