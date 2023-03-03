Застройщик-банкрот из Геленджика задолжал налоговой 41 млн рублей

УФНС по Краснодарскому краю предъявило требования ООО «Геленджик-Снаб» на сумму 41,2 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием возникновения требований со стороны налогового органа является задолженность по уплате обязательных платежей.

В июле 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство в отношении застройщика «Геленджик-Снаб». В суд о признании застройщика банкротом обратился предприниматель Александр Разуненко в октябре 2019 года. Долг компании перед ним составил 499 тыс. руб. В ноябре 2020 года суд также включил требования ООО «Контракт-М» к компании в сумме 703 тыс. руб. в третью очередь реестра требований кредиторов.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геленджик-Снаб» зарегистрировано на курорте в 2000 году. Основным профилем общества является строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Геннадий Немировский. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2018 год составляла 208,4 млн руб., чистая прибыль — 5,3 млн руб. Более поздние финансовые данные не опубликованы.

Тат Гаспарян

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