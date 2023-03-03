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Главой Павловского района Кубани стал уроженец Ростовской области

В станице Павловской Краснодарского края сессия районного совета утвердила в должности нового главу муниципалитета Романа Парахина, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Предыдущий глава Павловского района Борис Зуев ушел с поста после истечения срока его полномочий.

Роману Парахину 49 лет, он уроженец Ростовской области, окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «агроном». Около 20 лет проработал в коммерческих структурах в сфере АПК. В сентябре 2018 года Роман Парахин был назначен на должность заместителя главы Павловского района Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар

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