Проект реконструкции шлюзов городецкого гидроузла прошел госэкспертизу

Положительное заключение госэкспертизы получил проект первого этапа модернизации городецкого гидроузла. Он касается реконструкции судоходных шлюзов №15 и №16 и строительства второй камеры шлюза №15. На втором этапе будет углублен судовой ход. Информация опубликована в госреестре.

Гидроузел намерены реконструировать, чтобы решить проблему судоходства на Волге. Контракт на проектирование и реконструкцию стоимостью 21,8 млрд руб. заключили в конце 2021 года с ООО «Монолитное строительное управление - 1». Компания должна выполнить все работы до конца 2024 года.

Анастасия Еремина