Петербуржца приговорили к 6 годам колонии строгого режима за попытку попасть в Украину вплавь

40-летнего мужчину из Петербурга приговорили к шести годам колонии строгого режима за подготовку госизмены. Он пытался попасть в Украину через Черное море. О приговоре 3 марта пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Крыма.

«По прибытии на территорию полуострова 6 августа 2022 года выдвинулся вплавь в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.

Мужчину выловили из Черного моря 8 августа 2022 года около села Оленевка Черноморского района Республики Крым. Он был в гидрокостюме, ластах и с подводным фонарем.

Приговоренный планировал попасть в Украину для службы в ВСУ. Это не первая его попытка — сначала он попробовал добраться до территории Украины по сухопутной границе через Брянскую область.

По версии следствия, петербуржец познакомился с представителями добровольческого воинского подразделения Украины через интернет. Суд установил, что он готовился к государственной измене и покушался на пересечение границы России без надлежащего разрешения. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима с годом ограничения свободы.

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