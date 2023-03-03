«Пока вне конкуренции Артем Дзюба»

3 марта вечером матчем «Факел»—«Химки» начнется чемпионат РПЛ. Лидер «Зенит» в рамках 18 тура сыграет дома с « Пари Нижний Новгород». Также на своем поле проведет встречу ближайший преследователь «Зенита» в чемпионате «Спартак». Красно-белые сойдутся с «Уралом» из Екатеринбурга. Все предматчевые расклады тура спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, продюсером и экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Между «Зенитом» и «Спартаком» 6 очков, впереди 13 туров. «Спартак» — чемпион — это реальность или фантастика?

— Это фантастика, потому что главным соперником «Зенита» является сам «Зенит», а не «Спартак» на данный момент. Поэтому тот факт, что «Спартак» может попытаться запрыгнуть на первую строчку и в качестве чемпиона завершить этот сезон, не является такой уж фантастикой при условии, что это преимущество растеряет «Зенит», то есть сыграет эти 13 туров реально плохо. От «Спартака» здесь в меньшей степени зависит ситуация. Если с «Зенитом» ничего не случится, конечно, чемпионство в его руках.

— В этом туре после зимней паузы, мне кажется, какие-то удивительные моменты вряд ли возникнут. «Спартак» играет дома, он, конечно же, фаворит в матче против «Урала», 1,6 дает «Лига ставок» на этот расклад. У «Зенита» вообще сумасшедший разброс коэффициента против «Нижнего Новгорода», 1,21 на победу «Зенита». На что здесь можно посмотреть, чтобы коэффициент был повыше?

— Действительно, 1,6 и 1,2 — прочные, надежные коэффициенты. В «Зените» против «Пари НН» я не сомневаюсь практически, потому что «Зенит» в хорошей рабочей форме подошел к «Пари НН». Та команда, которая борется в нижней части турнирной таблицы, сменила тренерский штаб. Я не думаю, что «Пари НН» приедет в Санкт-Петербург, чтобы кровью, потом и слезами вырывать эти три очка. Я думаю, что спокойно постоять в обороне, пропустить немного для «Пари НН» будет достаточно. Поэтому коэффициент 1,2 — это супернадежно, железобетонно, как говорится.

Что касается «Спартака», то мы привыкли к тому, что он скандальный, вокруг него все время какие-то истории случаются. И вот «Спартак» вкатывается в календарный 2023 год в прекрасном, хорошем состоянии, порадовал своих болельщиков на зимнем кубке РПЛ, прошел «Локомотив» в Кубке России. И «Спартак» даже Евгению Серафимовичу Ловчеву нравится. А это очень дорогого стоит.

А если хотите острых ощущений, я посмотрел бы на другие матчи. Самый вкусный расклад на субботу — это, конечно, подкараулить первый гол Артема Дзюбы за «Локомотив». Потому что уже пора: были кубковые матчи, Артем имел шансы, но не забил. Понятно, что полузащита «Локомотива», в том числе креативный и молодой футболист Сергей Пиняев, они его ищут, пытаются снабжать его мячами, понятно, что для этого его и приобрели. Так что первый гол Дзюбы за «Локомотив» где-то не за горами.

— Если говорить о коэффициентах, там 2,95 просто на гол, 5,5 на то, что «Локомотив» выиграет и Дзюба забьет, а на первый гол — 6,5.

— Но «Ростов» не так хорош. Он выжал самого себя очень здорово в первой половине сезона, в первом круге, поэтому вторая половина сезона для него будет сложной. И уже контрольные матчи кубка показывают, что «Ростов» немножко не добирает в отношении своего суперграфика первого круга. Поэтому победа «Локомотива» над «Ростовым» вполне реальна, и гол Дзюбы тоже.

— «Факел» и «Химки» стартуют сегодня. И в Воронеже, несмотря на введение Fan ID, стадион будет битком. С «Химками» очень странная история, они отличились тем, что пригласили священника и набрали странных игроков.

— Я бы скорее присматривался к эффекту так называемого весеннего футбола. До перехода на систему осень-весна мы играли по системе весна-осень, и тогда первые туры всегда проходили на сложных полях, в сложных климатических условиях и с минимальным количеством забитых мячей. Так что в таких матчах, как «Факел»—«Химки», «Ахмат»—«Оренбург», который состоится тоже в субботу, я бы поискал возможности поставить на небольшое количество забитых мячей. Особенно в матче «Факел»—«Химки», где команды борются за выживание, никто не хочет умирать. А в российском футболе это означает, что никто не хочет идти вперед и атаковать, то есть все будут обороняться и ждать своего шанса. Это прямо близко к 0:0.

— Пока вне конкуренции Артем Дзюба, после его откровенного интервью и жестких высказываний в адрес сборной «Локомотиву» играть в Ростове с командой Валерия Карпина. Гол Дзюбы за 2,95 в «Лиге ставок» выглядит привлекательно так же, как в целом коэффициент на победу «Локо» — 3,45. Но, как мы выяснили, пока самая надежная ставка — это победа «Зенита» дома над «Нижним Новгородом» за 1,21. А в воскресенье нас ждут три матча: «Динамо»—«Крылья Советов», «Краснодар»—«Торпедо» и «Сочи»—ЦСКА.

— К сожалению для московского «Торпедо» и к сожалению для Андрея Талалаева, которого я очень люблю и уважаю как тренера и как специалиста, мне кажется, что торпедовцам будет очень сложно в Краснодаре. Коэффициент примерно 1,5 на победу «Краснодара». У «Торпедо» всего шесть очков в этом чемпионате, трудно представить за счет чего они собираются спасаться. А «Краснодар» дома играет прекрасно на своей замечательной арене, поэтому можно нацелиться на победу «Краснодара» в матче против «Торпедо».

— Сергей, а «Торпедо» все? Боль многих московских болельщиков — неужели ФНЛ?

— Похоже, что да. Действительно, шесть очков — это очень и очень мало. Те, кто находится перед ними, опережают «Торпедо» чуть ли не в два раза. Торпедовцы, по-моему, уже прошли все ватерлинии антирекордов, когда говорят, что в таком-то туре, набрав столько-то очков, команда не спасалась ни разу в истории. Очень сомневаюсь, что команды, располагающиеся выше, потеряют столько очков, что торпедовцы смогут всплыть.

— Что касается московского «Динамо», тут все позитивнее. Здесь ставка 1,85 на победу «Динамо» и 4,3 на победу «Крыльев Советов». На что смотреть?

— Я думаю, на историю противостояния. За последние две недели команды переживают день сурка, они два раза сыграли в кубке, и оба раза динамовцы не смогли победить. Третий подряд матч этих команд за две недели предстоит, и я думаю, что серия должна прерваться. Динамовцы все-таки у себя дома в конечном итоге «Крылья» обыграют.

Но есть интересный факт, связанный с этим матчем, что динамовцам постоянно забивает Владимир Сычевой, он же Писарский. Он отличился в кубковых противостояниях. Поэтому если подходить к какой-нибудь конкретной ставке, то здесь классическая вилка для любителей поиграть. С одной стороны, есть замечательная серия — Писарский все время забивает «Динамо», с другой, любая серия прерывается. Во что вы верите в большей степени, на то и ставьте.

— Мне кажется, один из самых ярких матчей 18 тура — это встреча «Сочи» и ЦСКА. Возвращение Курбана Бекиевича Бердыева против ЦСКА, Владимир Федотов против своего бывшего клуба. Здесь много подводных камней. И при этом ЦСКА фаворит практически безоговорочный — в «Лиге ставок» 2,12 коэффициент на его победу. И 3,35 на победу «Сочи».

— Здесь недооценивают «Сочи» и Курбана Бердыева. Он очень здорово готовился с командой, прошел предсезон, участвовал в зимнем кубке РПЛ. И очень многие, кто сейчас работает с Курбаном Бердыевым, отзываются о нем как о тренере, который достаточно многое пересмотрел с точки зрения подходов и к собственной работе, и к стратегии, и к отношению к футболистам. Он больше общается, стал более открытым, инновационным тренером, и это очень интересно с учетом накопленного опыта.

В распоряжении Бердыева есть многие футболисты, которых он хорошо знает — Кристиан Нобоа тот же самый, который ведет игру во всех его командах, где бы он ни принимал участие. Поэтому я думаю, что ЦСКА не такой уж фаворит в матче с «Сочи».