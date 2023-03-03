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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре в поле вблизи военного аэродрома произошло возгорание

В соцсетях появились фотографии столба дыма в районе военного аэродрома Краснодара. Также в городских пабликах появились сообщения о громком звуке, похожем на взрыв, который слышали во многих районах Краснодара около 13:25 мск. В пресс-службе мэрии Краснодара в разговоре с «Ъ» предположили, что причиной резкого звука стал пролет реактивного самолета, сообщений о каких-либо происшествиях в мэрию не поступало.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что в поле произошло возгорание, к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения. Другие подробности происшествия в МЧС не приводят, ссылаясь на то, что ликвидация ЧС находится в компетенции структур Министерства обороны РФ. Что касается громких звуков, похожих на взрывы, то в управлении МЧС отметили, что заявок и вызовов по такому поводу не было.

Анна Перова, Краснодар

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