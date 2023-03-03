Второй блок Курской атомной станции остановлен для проведения планового ремонта

2 марта энергоблок №2 Курской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, предусмотренный годовым графиком концерна «Росэнергоатом». Работы должны продлиться 90 суток и затронуть 13 тыс. позиций, сообщили «Ъ-Черноземье» на станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В работах примут участие более 2 тыс. человек из числа производственно-ремонтного персонала и специалистов инженерной поддержки атомной станции,- сообщил заместитель главного инженера по ремонту Курской АЭС Сергей Зыскин. – Они проведут измерения 240 технологических каналов и десяти регулирующих каналов системы управления и защиты, контроль и измерения различных параметров оборудования, ремонты двух блочных турбогенераторов, трубопроводной арматуры, главных циркуляционных насосов, других систем и аппаратов. Будут выполнены перемещения (выгрузки/перестановки/загрузки) 306 тепловыделяющих сборок, замена технологических каналов по результатам измерений».

На станции пояснили, что ежегодные ремонты и обслуживание технологических систем и систем безопасности на всех энергоблоках АЭС поддерживают их работоспособность. Отключения оборудования энергоблока №2 были произведены «в соответствии с требованиями технологического регламента». Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4, первый блок - в режиме эксплуатации без генерации.

Андрей Цветков