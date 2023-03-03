В Набережных Челнах мужчины получили 27 лет колонии за похищение 15-летнего подростка

Набережночелнинский горсуд вынес приговор четырем мужчинам Рифату Полетаева, Роману Тарану, Альберту Киямову и Марселю Маслахову, которые похитили 15-летнего подростка и нанесли ему увечья. Об этом говорится в сообщении суда. На четверых мужчины получили 27 лет колонии строгого режима.

Сам инцидент произошел в августе 2021 года. Тогда мужчины вместе с женщинами пили алкоголь возле подъезда одного из домов на улице Гвардейская в поселке Сидоровка. Между мужчинами и женщиной вспыхнула драка, и за последнюю вступили подростки, которые проходили мимо, один из них узнал в ней маму одноклассницы. Молодые люди избили мужчин и уехали с места ЧП. Следствие считает, что в дальнейшем мужчины решили отомстить своим обидчикам и они подстерегли одного из оппонентов, похитили его, засунули в багажник, после чего вывезли его за город. Там они на протяжении часа избивали потерпевшего, но его спасли полицейские, они проезжали мимо и отпугнули злоумышленников, уточнили в пресс-службе суда.

Потерпевшему удалось доползти до дороги, там его нашли прохожие. После этого подростка доставили в больницу, там ему диагностировали ушиб головы, перелом костей черепа и множественные гематомы.

В итоге Рифату Политаеву дали десять лет колонии строгого режима, Роману Тарану и Альберту Киямову — по шесть лет, а Марселью Маслахову — пять лет.

"Ъ-Казань"