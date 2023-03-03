Тренды двух столиц

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты жилья премиум-класса предпочитают покупатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сокращение объема инвестиционных сделок в столице и рост количества конечных покупателей жилья премиум-класса привели к тому, что доли клиентов, покупающих недвижимость для собственного проживания в Москве и Санкт-Петербурге, сравнялись, посчитали эксперты компании РСТИ. Показатели двух городов — на уровне 80%.

Данный тренд во многом связан с тем, что с рынка ушли инвесторы, а ранее они составляли в среднем до 30% от общего количества клиентов сегмента строящейся высокобюджетной недвижимости в Москве, полагают эксперты. В Санкт-Петербурге же жилье традиционно чаще подбиралось именно для собственного проживания, и этот тренд за год не скорректировался.

Инвесторами в Северной столице в прошлом году, по данным аналитиков, в основном были клиенты, целенаправленно подыскивавшие варианты с большим дисконтом. А значительные скидки готовы были предоставить частные продавцы или компании, выводившие в реализацию по договору уступки сразу целые пулы квартир в новых жилых комплексах на различных стадиях строительной готовности.

Дисконты иногда доходили до 50% в зависимости от сроков выхода на сделку. Такие покупки оформляли инвесторы со спекулятивными целями.

Что касается ипотечных сделок, то за год их доля в сегменте квартир премиум-класса в Санкт-Петербурге составила около 30%. В Москве же этот показатель оказался вдвое ниже, чем по итогам 2021 года и не превышал 10%. При этом в столице эксперты отмечали существенный прирост объема сделок по покупке премиального жилья в формате «на вырост». Это касается как приобретения жилых метров для подросших детей, так и возможности заложить основу фамильного состояния.