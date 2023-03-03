Жители Ярославля мигрируют в область

В 2022 году в Ярославле миграционная убыль населения составила, по предварительным данным, 1,1 тысячу человек, сообщает «Ярославльстат». Количество приехавших мигрантов увеличилось на 1176 человек (11%), число выбывших выросло на 904 человека (на 7%) по сравнению с 2021 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На миграционную убыль повлияла миграция жителей Ярославля, которые в основном уезжают в другие районы области.

«Эта миграционная убыль сложилась преимущественно за счет превышения числа выбывших над числом прибывших мигрантов в обмене населением с муниципальными районами и городскими округами Ярославской области в количестве 1,1 тысячи человек (94%), с регионами России 48 человек (4%) и с государствами-участниками СНГ 11 человек (1%).

Антон Голицын