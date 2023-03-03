Старые мастера уступают позиции

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты на торгах Sotheby's в разделе «Старые мастера» стали самыми успешными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Эксперты в большинстве своем считают, что аукционный рынок современных художников полностью переигрывает сейчас некогда модных так называемых старых мастеров. Напомню, что под «современными» — contemporary artists — в аукционной терминологии подразумеваются художники, родившиеся после Второй мировой войны, а под «старыми мастерами» — old masters — авторы между эпохой Возрождения и импрессионизмом, то есть от 1550-го до 1870-го, примерно, конечно.

Продажи старых мастеров Sotheby's в начале года практически подтвердили это мнение. В целом серия торгов «Старые мастера» принесла скромные $89,5 млн с комиссионными. Но все же несколько выдающихся результатов наблюдатели отмечают. Например, новый рекорд публичной продажи для Бронзино, успешную продажу картину ван Дейка, обнаруженную в сарае на ферме, и неожиданные результаты у старых мастеров женского пола, так сказать, мастериц.

Вот пять лучших результатов январской сессии. Питер Пауль Рубенс, «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1609 год, продана за $26,9 млн. Лот ушел по минимальной цене и поступил на торги с безотзывной ставкой. А это означало, что продажа была гарантирована до аукциона.

Бронзино, «Портрет мужчины с пером и листом бумаги», около 1527-го, продан за $10,7 млн. Картина более чем удвоила свой высокий эстимейт и поставила рекорд для знаменитого портретиста эпохи маньеризма. Возможно, это автопортрет Бронзино, это прозвище, его настоящее имя Аньоло ди Козимо ди Мариано.

Антонис ван Дейк, «Святой Иероним», этюд, 1615-1618 гг., продан за $3 млн. Чуть более 20 лет назад эта картина была найдена в сарае на ферме в Киндерхуке, штат Нью-Йорк. Ее оборотная сторона была испачкана птичьим пометом. Местный коллекционер Альберт Робертс купил картину за $600. В 2021-м он умер, и картина выросла в цене в 5125 раз.

Ну и две дамы, работавшие в XVIII веке: француженка Анна Валлайе-Костер, «Натюрморт с розами и виноградом», $630 тыс.; и немка Анна Доротея Тербуш — ее картина «Ученый, сидящий за столом при свечах» получила $441 тыс.