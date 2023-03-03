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Коммерсантъ FM
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Самостоятельный путь

Дмитрий Гронский — о новых технологиях в автомобилях

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет, какого вероятность того, что машины будут использовать для «наказания» водителей за правонарушения.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Если бы эта новость появилась 1 апреля, то все было бы понятно: посмеялись и забыли. Но она пошла гулять по интернету сейчас — якобы компания Ford запатентовала технологию, которая сможет бороться с теми, кто вовремя не платит по кредиту, не прибегая к помощи грубых и напористых коллекторов, а используя сам автомобиль. Сначала он вам будет напоминать о долге неприятным зуммером — как о не пристегнутом ремне. Потом заблокирует некоторые функции, например, работу навигационной системы или климатической установки. Если и это не подействует, то автомобиль может не тронуться с места. Впрочем, и это не последняя мера.

Поскольку некоторые автомобили, в том числе марки Ford, сегодня практически научились ездить без водителя, то предполагается, что машина может заблокировать своего хозяина-неплательщика в салоне и доставить его в отделение полиции. Или просто улизнуть от него и самостоятельно вернуться к продавцу. В детройтской студии Fox News, где обсуждалась новость, последняя мера вызвала крайнее веселье. Ведущие представили, как автомобиль сам добирается из Нью-Йорка, например, до завода в штате Мичиган, где его выпустили, самостоятельно заправляясь по пути и покупая на АЗС хот-доги.

Я не возьмусь судить, что здесь правда, а что журналистские домыслы. На официальных медиаресурсах компании Ford я не нашел никакой информации про этот патент. С одной стороны, если подобная практика и появится, то, вероятно, не скоро, причем не в силу сырости технологий. Просто законодательство многих стран запрещает машинам даже парковаться без водителя внутри, хотя автомобили многих марок уже это умеют. А тут поездка на большие расстояния. С другой, автопроизводитель уже давно имеет возможность дистанционно «наказывать» автовладельца. Не затормозить саму машину, а затормозить обновление ее программного обеспечения, например. Это уже почувствовали российские хозяева машин тех зарубежных марок, что решили покинуть наш рынок.

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