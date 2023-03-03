«Сухой» может наладить производство малых самолетов для индийского рынка

Власти Индии ведут переговоры сразу с несколькими мировыми авиапроизводителями о налаживании выпуска малых самолетов для нужд местного рынка. Среди потенциальных партнеров правительства — российский холдинг «Сухой», бразильская Embraer и ATR — совместное предприятие Airbus и итальянской Leonardo. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, для выпуска самолетов вместимостью менее 100 человек создадут совместное предприятие правительства Индии и зарубежного партнера. Государству будет принадлежать 51% акций индийской компании, а само производство, скорее всего, будет налажено в родном штате премьер-министра страны Нарендры Моди — Гуджарате.

Пока что, утверждают источники агентства, правительство Индии завершило предварительные переговоры только с Embraer, а «Сухой» выразил заинтересованность в участии в проекте.

Индии необходимы малые самолеты для покрытия рейсов в отдаленные и малонаселенные районы страны. Власти и так обязали местные авиакомпании выполнять не менее 10% рейсов в отдаленные районы. Но для них не подходят узкофюзеляжные самолеты Airbus и Boeing, чьи модели составляют львиную долю авиапарка Индии. Взлетно-посадочные полосы аэропортов в небольших населенных пунктах слишком коротки для крупных лайнеров, а их заполняемость на региональных маршрутах обычно слишком низкая. По оценкам Airbus, к 2040 году Индии потребуется 2210 самолетов, и 80% из них будут самолетами меньшего размера.

Embraer заявила, что у Индии есть «значительные возможности» для производства региональных самолетов, и производитель «постоянно ищет способы сотрудничества с Индией, чтобы найти взаимовыгодные решения». Представители «Сухого», ATR и Министерства гражданской авиации Индии не ответили на запросы Bloomberg.

Кирилл Сарханянц