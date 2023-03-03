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Детскую поликлинику планируют построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода

При больнице №17 в Сормовском районе планируют построить детскую поликлинику. Она будет рассчитана на 500 посещений в день. «Нижегородстройзаказчик» ищет подрядчика для проектирования здания, начальная (максимальная) стоимость работ – 16 млн руб. Предполагаемая стоимость строительства самой поликлиники – 143 млн руб., следует из документации на портале госзакупок.

Поликлинику планируют построить на улице Сутырина у дома №19. Здание должно быть пятиэтажным, его площадь – 1,8 тыс. кв. м. Проектирование должно завершиться в ноябре. Само здание намерены построить в 2025 году.

Анастасия Еремина

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