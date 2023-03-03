В Уфе рассмотрят уголовное дело в отношении женщины, которая оставила годовалую дочь в сугробе

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летней уфимки, которая оставила свою годовалую дочь без одежды в снегу. Она обвиняется в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратуры района. Об этом сообщили в пресс-службах региональных СКР и прокуратуры.

По данным «Ъ-Уфа», фигурантка дела — Евгения Садовникова.

По версии следствия, ночью 4 февраля женщина возвращалась от родственника в состоянии алкогольного опьянения, уронила ребенка в снег и уснула рядом. Плач ребенка услышал житель соседнего дома и вместе с друзьями вызвал медиков. Ребенка доставили в больницу с общим переохлаждением организма.

В ходе расследования выяснилось, что женщина с младенцем проживала в бане на территории одного домовладения, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, не водила дочку к врачам и не ухаживала за ней должным образом. Ранее она была лишена родительских прав в отношении четверых старших детей.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №9 Орджоникидзевского района Уфы.

Прокуратура Калининского района Уфы, а также следователь СКР внесли в территориальный отдел полиции, орган опеки и попечительства представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям.

Майя Иванова

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