В Казани дело о затоплении судна в акватории Волги дошло до суда

Кировский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело о затоплении судна. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент, напомним, произошел летом прошлого года. Тогда судоводитель маломерного судна «Казанец-1» вышел в акваторию Волги, проигнорировав превышение допустимого числа пассажиров (всего было 28 человек и два члена экипажа). В результате судно затонуло из-за перегруза плохого техсостояния. Пассажиров и членов экипажа спасли.

В итоге пассажирам, которые утратили имущество, причинили ущерб более чем на 1 млн руб.

Помимо судоводителя перед судом предстанет и организатор водной прогулки.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Ъ-Казань"