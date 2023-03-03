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За прошлый год на сетях Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» произошло более двух тыс. аварий и инцидентов

После вмешательства прокуратуры Саратовской области горадминистрация и филиал ПАО «Т Плюс» заключили соглашение о дополнительном выделении средств на модернизацию теплосетей Саратова на сумму 3 млрд руб. Работы будут проведены в этом и 2024 году, уточнили в ведомстве.

Установлено, что в собственности Саратовского филиала «Т Плюс» находится 37 % тепловых сетей областного центра, 300 км муниципальных сетей передано в концессию ресурсоснабжающей организации. Уровень износа коммунальной инфраструктуры превышает 70 %, что приводит авариям. В прошлом году на сетях филиала произошло свыше двух тыс. аварий и инцидентов. Их последствием стали массовые отключения отопления и горячей воды.

После вмешательства прокуратуры региона 30 тыс. абонентам произведен перерасчет на общую сумму свыше 4,5 млн руб., в суд направлены иски об обязании ресурсоснабжающей организации произвести модернизацию тепловых сетей по ул. Технической, Пушкина, Рахова.

Ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Прокурор Сергей Филипенко напомнил гендиректору филиала о необходимости корректировать деятельности ресурсоснабжающей организации.

Данные инвестиции будут способствовать ремонту 30 крупнейших тепломагистралей города, проведение работ на которых находится на особом контроле прокуратуры.

Марина Ковалева

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