В Сочи задержали двух подставных полицейских, вымогавших деньги с местных жителей

В Сочи задержали двух злоумышленников, выдававших себя за полицейских и вымогавших деньги с жителей курорта. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Сочи.

По данным ведомства, двое приезжих мужчин в возрасте 22 и 48 лет, надев форму представителей власти и представившись местной жительнице полицейскими, требовали у нее 400 тыс. руб. за непривлечение родственника женщины к уголовной ответственности.

«В ходе осмотра места временного проживания одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли форменную одежду сотрудников правоохранительных органов, специальные средства связи, несколько сим-карт и предмет, похожий на охолощенное огнестрельное оружие»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 213 и ст. 159 УК РФ (хулиганство и мошенничество).

Анастасия Донскова

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