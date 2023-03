«Война и мир» Туминаса, «Ундервуд» и живопись Парижа

В театрах Екатеринбурга можно увидеть «Войну и мир» в постановке Римаса Туминаса, на концертных площадках услышать хиты группы «Ундервуд» и диско-коллективов из 90-х. В выставочных пространствах представлены произведения Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и других художников из Парижа. Подробнее о событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса на основной сцене Театра имени Евгения Вахтангова

С 4 по 6 марта Театр юного зрителя с гастролями посетит столичный Театр имени Вахтангова со спектаклем «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса, которая длится почти пять часов. Акцент в ней сделан на проблемах человеческого бытия, которые раскрыты с простотой и откровением. У каждого героя есть сцены с крупным планом, и при этом все живет, движется, существует в бесконечном потоке реакций на окружающий мир, люди в котором увлекаемы переплетением войны и мира. В спектакле задействованы Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Анна Дубровская, Ольга Лерман, Юрий Поляк, Павел Попов и другие. Стоимость билета — от 4 тыс. руб.

В Ельцин Центре 9 марта состоится показ спектакля «Неважно себя чувствую» в постановке Алексея Забегина и Владимира Антипова. Спектакль создан по мотивам произведений, писем и дневников главного обэриута Даниила Хармса и его окружения. Режиссеры спектакля поняли, что невозможно инсценировать Хармса или найти сценическое решение его произведений. Они решили представить Хармса так, как он сам представлял себя. Стоимость билета — 500 руб.

В Камерном театре 9 марта пройдет моноспектакль актера Театра Наций и театра на Юго-Западе Георгия Иобадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» (по мотивам романа одноименного романа Нодара Думбадзе). Георгий Иобадзе создал оригинальную постановку романа, рассказывающего о простых и глубоких, наивных и мудрых людях. Детство, юность, первая любовь главного героя пронизаны задорным грузинским весельем, юмором и воспоминаниями о застольях, которыми отличается Грузия. В спектакль включены народные грузинские песни. Стоимость билета — от 900 руб.

Во Дворце молодежи 10 марта московский театр «Миллениум» покажет спектакль «Семейный переполох» в постановке Эдуарда Радзюкевича. Главные герои истории — забавные сестры Грета и Роза, которые живут в центре города в старинном фамильном доме. Однажды к ним приезжают их племянники, а в шкафу у тетушек находится труп. В ролях: Татьяна Орлова, Дмитрий Исаев, Ирина Медведева, Андрей Кайков, Игорь Лифанов, Татьяна Васильева и другие артисты. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В креативном кластере «Л52» 4 марта пройдет музыкально-поэтический концерт «Я не люблю твои цветочки». Артисты театра «Галерка» будут петь о счастливой светлой любви, танцевать, а также читать стихотворения, таких авторов, как Борис Рыжий и Вера Полозкова. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин Центре 5 марта состоится концерт «Весна с радио СИ». Пианистка Татьяна Булыгина исполнит хиты Queen, ABBA, Adele, Michael Jackson, Lara Fabian, George Michael. Вход на концерт свободный.

В Свердловской филармонии 7 марта состоится концерт в рамках фестиваля «Музыка верит в лучшее. К 100-летию легендарного дирижера Анатолия Бадхена». В исполнении эстрадно-симфонический оркестра имени Бадхена под руководством художественного руководителя и дирижера Андрея Медведева артисты исполнят ряд композиций: вальс из кинофильма «Петербургские тайны», композицию «Утро», из кинофильма «Служебный роман», «Цыган», «Аттракцион», «Актрисам, унесенных ветром лет», «Моей душе покоя нет», «Виниловая пластинка», «Одинокий пастух», «Мое сердце в горах», «Я для себя решил», We are the champions, «Серебряная нить». Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В «Синара Центре» 8 марта состоится «Весенний рок-н-ролл экспресс». В исполнении пианиста, певца, композитора Дениса Мажукова прозвучат песни Элвиса Пресли, Рэя Чарлза, Джерри Ли Льюиса, Литл Ричарда, Чака Берри, Алексея Мажукова. В концерте участвует хоровой ансамбль Sinara Singers под руководством Андрея Старикова. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Группа "Ундервуд"

На площадке клуба «Свобода» 8 марта выступит группа «Ундервуд» с программой, в которую войдут и треки из нового альбома, и классические хиты. Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

В Ельцин Центре 8 марта состоится концерт Олеси Петровой и Алексея Гориболя «Любовь и жизнь женщины». Они исполнят произведения классиков и современных композиторов: вокальные циклы Роберта Шумана «Любовь и жизнь женщины» и Александра Чайковского «Из жизни петербургской актрисы», а также песни и романсы Густава Малера, Сергея Рахманинова, Леонида Десятникова. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) 10 марта пройдет фестиваль популярной музыки «Диско 90-х». Его участниками станут Света, Акула, «Фактор 2», «Револьверс», золотой состав «Стрелок», Оксана Ковалевская, группа «Турбомода», Данко и другие. Стоимость билета — 1,3 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Пограничное состояние» в Музее наивного искусства

В Музее наивного искусства работает выставка непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции частного Музея Советского наива Андрея и Надежды Агишевых. На ней представлено около 100 работ таких пермских наивных авторов, как Анна Аборкина, Вера Бартова, Нина Горланова, Мансур Закиров, Анатолий Краев, Кирилл Крест и других. Выставка работает до 21 мая. Стоимость полного билета — 150 руб.

В Музее архитектуры и дизайна 3 марта открылась выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». В экспозицию вошли около 100 оригиналов произведений Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Фернана Леже, Василия Кандинского, Михаила Шемякина и многих других из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова. Выставка будет работать до 21 мая. Стоимость полного билета — 500 руб.

Подготовила Анастасия Таначева