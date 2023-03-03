В Сочи с начала горнолыжного сезона отдохнули 630 тысяч туристов

В Сочи с начала горнолыжного сезона побывали 630 тыс. туристов. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Средства размещения в горном кластере к настоящему времени загружены на 70%. За последнюю неделю аэропорт Сочи обслужил 10 тыс. пассажиров.
«Склоны всех горнолыжных курортов Сочи ежедневно принимают почти 14 тыс. лыжников. С начала сезона катания уже продано 156 тысяч ски-пассов»,— говорится в сообщении.
В горном кластере курорта открыты практически все трассы, кроме зоны свободного катания.
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