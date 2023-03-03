Планировавшего теракт в подмосковном суде мужчину приговорили к 19 годам колонии

Россиянин 1982 года рождения признан виновным в подготовке теракта в одном из судов Подмосковья. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение оружия) УК РФ, сказано в пресс-релизе ФСБ.

По версии ФСБ, мужчина прошел дистанционное обучение по производству самодельного взрывного устройства (СВУ), поддерживая контакты с эмиссарами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России и признано террористическим).

В ФСБ считают, что осужденный готовил теракт в одном из зданий суда в Подмосковье, в каком именно — не уточняется. Во время обыска в арендуемой им квартире были обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие и схемы подхода к зданию суда.

Олеся Павленко