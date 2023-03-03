На Кубани заболеваемость лейкозом у сельхозживотных снизилась в четыре раза

В Краснодарском крае заболеваемость лейкозом у сельскохозяйственных животных снизилась в четыре раза — с 14,8 до 3,5%. Об этом заявил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко по итогам рабочей поездки в Кавказский и Гулькевичский районы, частью которых было знакомство с деятельностью нескольких учреждений ветслужбы региона.

Спикер краевого парламента подчеркнул, что систематический контроль за соблюдением ветеринарного законодательства позволяет с уверенностью говорить о том, что у животноводства на Кубани большое будущее. Он также отметил, что высокий уровень технической оснащенности ветеринарных учреждений гарантирует качественное выполнение им мероприятий по профилактике случаев заболеваний у животных.

«Работа по обеспечению ветблагополучия на территории региона выстроена сегодня на должном уровне. И повышению эффективности этой деятельности во многом способствует принятый нами профильный закон. Благодаря ему, несмотря даже на уничтожение части стада по причине заражения животных, удалось увеличить поголовье КРС. Сохранение стабильной эпидобстановки — приоритет в нашей работе, как и мониторинг действия профильного закона. Постановление о ходе его реализации планируем принять уже во втором квартале этого года»,— подчеркнул он.

По данным на начало 2023 года, в Краснодарском крае поголовье крупного рогатого скота составляло около 11,7 тыс. животных.

Леонид Ломакин

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