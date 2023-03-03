На Кубани в суд направили дело бывшего полицейского о смертельном ДТП в Щербиновском районе

На Кубани в суд направили материалы уголовного дела о смертельном ДТП, возбужденного в отношении бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе заседания было установлено, что 35-летний сотрудник правоохранительных органов в ноябре 2022 года занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району. Вечером 13 ноября прошлого года мужчина, управляя автомобилем Nissan, двигался по улице Краснопартизанской в станице Старощербиновской. По данным следствия, водитель находился в нетрезвом состоянии. Он превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на 47-летнюю женщину на велосипеде.

«Очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате полученных повреждений»,— говорится в сообщении.

В отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На период следствия его заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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