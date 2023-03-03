Вице-премьер Илшат Тажитдинов будет координировать капремонт школ в Башкирии

Заместитель премьер-министра Башкирии Илшат Тажитдинов будет координировать и контролировать капремонт образовательных учреждений республики в рамках реализации федеральной программы модернизации школьных систем образования в 2023-2025 годах. Об этом следует из распоряжения главы региона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Ранее господин Тажитдинов был первым заместителем премьер-министра Башкирии и совмещал эту обязанность с должностью руководителя аппарата правительства. С сентября 2021 года он назначен заместителем премьера. Глава Башкирии Радий Хабиров тогда отметил «большой объем работы» в этой зоне ответственности и сообщил, что Илшат Тажитдинов будет работать с национальными и инвестиционными проектами.

Майя Иванова

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