Супружескую пару риелторов нашли убитыми в московской квартире

Тела супружеской пары нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что супружеская пара снимала указанную квартиру и долгое время не выходили на связь с друзьями и родственниками»,— сообщается в Telegram-канале СКР по Москве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в полицию обратился брат погибшей женщины — она перестала выходить на связь с ним. Сообщается, что в квартире был «нарушен порядок вещей», разбита посуда, на полу были следы крови.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, супруги работали риелторами. По сведениям Telegram-канала «112», они занимались «предпринимательской деятельностью».

Анастасия Ларина