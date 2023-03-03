В Саратове подросток получил условный срок за соучастие в угоне

В Саратове юноши 16 и 18 лет признаны виновными в угоне, а старший из них – в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что ночью 24 августа 2022 года юноши находились у дома в Ленинском районе. Старший из них забрал с подоконника одной из квартир дома ключи от машины, который находился неподалеку, открыл дверь, сел за руль, а младшему велел толкать автомобиль. Юноши завели машину и были остановлены на одной из улиц города полицейскими.

Суд приговорил 16-летнего подсудимого к шести месяцам лишения свободы условно, 18-летнего – к году колонии общего режима.

Марина Ковалева