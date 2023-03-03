На Кубани за сутки коронавирусом заболели 314 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 314 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 191 женщина и 123 мужчины.

Больше всего заболевших в Краснодаре (122), Красноармейском районе (23) и Новороссийске (20).

В Сочи COVID-19 за сутки обнаружили у 18 жителей. В Армавире зарегистрировали 14 случаев. В Кореновском и Северском районах — по 12. В Каневском районе и Горячем Ключе выявили по девять заболевших, в Тбилисском — восемь. В Белоглинском и Павловском муниципалитетах — по семь. В Кавказском и Приморско-Ахтарском — по шесть, в Геленджике — пять, в Анапе, Гулькевичском, Калининском, Тихорецком и Новопокровском районах по четыре заболевших, в Выселковском, Динском, Крымском и Кущевском по три. По два эпизода отметили в Новокубанском, Отрадненском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах. Еще по одному новому пациенту зарегистрировали в Апшеронском, Ленинградском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусом заболели 350 365 человек. Из них с выздоровлением выписали 337 616 пациентов, 11 155 заболевших скончались.

Анастасия Донскова

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