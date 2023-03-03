Морозы ниже -13 градусов вернутся в Петербург с выходных

Морозная погода в дневное время вернется в Санкт-Петербург после кратковременного потепления с субботы, 4 марта. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Настоящий первый весенний день будет сегодня, до +2 гр., хотя с утра снег и мороз. Ну а дальше опять зима»,— написал специалист у себя в Telegram-канале в пятницу, 3 марта.

К середине следующей рабочей недели Гидрометцентр обещает падение температур до -5 градусов днем и до -10 – 13- градусов ночью. Ветер преимущественно ожидается слабый, до 3 м/с. В городе будет идти обильный снег.

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