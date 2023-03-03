Власти Анапы хотят заключить семь договоров комплексного развития территории в 2023 году

Власти Анапы планируют заключить семь договоров комплексного развития территории в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«По каждому из семи предполагаемых к заключению в 2023 году договоров КРТ ведется работа с правообладателями участков»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на Кубани действуют соглашения в рамках шести договоров, три из которых подразумевают возведение объектов в Анапе. В частности, это строительство гостиничного комплекса ООО «Лучи», возведение жилых комплексов ООО «Легис» и ООО СЗ «АА Девелопмент групп Анапа».

Анастасия Донскова

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