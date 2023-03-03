Жители Удмуртии в 3,2 раза чаще искали онлайн-словари на фоне обсуждения закона о госязыке

Жители Удмуртии в сравнении с предыдущей неделей в 3,2 раза чаще стали обращаться к онлайн-словарями на фоне обсуждения закона о государственном языке, который регулирует употребление иностранных слов. Как сообщает пресс-служба МегаФон на основе анализа больших данных, жители Удмуртии в 4,2 раза больше интересовались словарем Ожегова, словарем Даля — в 1,9 раза.

Кроме того, в три раза выросла популярность справочно-информационного ресурса Грамота.ру, который аккумулируют сведения из различных словарей и отвечают на вопросы пользователей.

По данным статистики поисковых запросов «Яндекс.Вордстат», у ижевчан индекс интереса к закону повысился на 15%. Так, столица Удмуртии вошла в топ-25 городов России по числу показов страниц данной тематики. Активнее ижевчан данной темой интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.