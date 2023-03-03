«Однозначность и обоснованность норм должна быть, как за убийство»

Госдума приняла во втором чтении закон об ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев. Предусмотренное наказание варьируется от штрафа 5 млн руб. до 15 лет лишения свободы. Документ прокомментировал адвокат Александр Якимович.



Александр Якимович

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«Эти инициативы и предусмотренные ими меры ответственности не гарантируют невозможность произвольного нарушения прав и свобод граждан. Нормы об ответственности за дискредитацию даже в действующих редакциях (применяющихся в отношении дискредитации ВС РФ и иных госорганов) устанавливают ответственность за действия, которые сформулированы очень неопределенно. Ведь ни уголовное, ни административное законодательство, ни иная отрасль права не содержат легального определения действия ''дискредитация''.

Теперь же законодательный орган распространяет действие этих статей также на случаи, когда объектом ''дискредитации'' являются не органы государства, а ''добровольческие формирования, граждане и организации, оказывающие содействие вооруженным силам РФ''.

Если бы в диспозиции говорилось о добровольческих формированиях, гражданах и организациях, ''оказывающих содействие вооруженным силам РФ на основании федерального закона'', тогда было бы понятно, что запрещено критиковать исполнение функций, возложенных федеральным законом. Но отсутствие ссылки на законное основание ''содействия'' устанавливает, что содействие даже самовольное, даже с превышением или присвоением полномочий нельзя оспаривать.

Законопроект не учитывает, что законодательство не предусматривает статус ''добровольческого формирования'', не устанавливает, кто имеет право его создавать, каков статус ''добровольца'', не раскрывает понятия ''содействие граждан и организаций вооруженным силам РФ''.

Учитывая, что оборона страны находится в исключительном ведении государственных органов, а вмешательство в их деятельность запрещается так же, как и попытка присвоить их функции и полномочия, остается неясным, какие именно ''добровольческие формирования, граждане и организации'' и какие из предусмотренных законом действий по ''оказанию содействия вооруженным силам'' нельзя подвергать дискредитации?

Эти вопросы не были бы значимыми, если бы за такие действия не предусматривались столь серьезные меры ответственности. Сейчас предлагается ввести ответственность, равную ответственности за убийство. Следовательно, однозначность и обоснованность норм должна быть такая же».

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