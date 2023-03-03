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Коммерсантъ FM
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Инвестиции не обещают гражданства

Почему Гренада может принять решение о прекращении программы

Гренада может закрыть программу выдачи гражданства россиянам за инвестиции. Об этом агентству Russia Sotheby’s International Realty рассказали адвокаты, работающие в карибской стране. Ограничения, вероятно, коснутся также граждан Белоруссии и Украины. При этом спрос на оформление паспорта Гренады на фоне новостей о потенциальной приостановке программы вырос вдвое. Такой документ дает право безвизового въезда в шенгенскую зону, Великобританию, Китай и еще более 140 стран.

Фото: Мария-Луиза Тирмастэ, Коммерсантъ

Фото: Мария-Луиза Тирмастэ, Коммерсантъ

Решение властей Гренады связано с опасениями потерять безвизовые преференции, пояснила вице-президент Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева: «Это одна из самых популярных программ, и она требует очень высокого уровня проверки заявителей, причем как банковской, так и репутационной, это ее отличие. То есть это занимает много времени. Исследуются происхождение денежных средств, данные в соцсетях, в открытых источниках и так далее. Сейчас по гражданам России, Белоруссии и Украины нет возможности проводить полную проверку. И Гренада не хочет брать на себя связанные с этим риски, боясь дискредитировать программу».

Какие локации лояльны к российским бизнесменам

Какие локации лояльны к российским бизнесменам

Из альтернатив для российских инвесторов остаются, например, Турция, где можно получить паспорт за покупку недвижимости от $400 тыс., или Кипр, который позволяет оформить резидентство за приобретение актива от $300 тыс. Но Гренада остается едва ли не единственной страной, получив гражданство которой россиянину станет доступен безвизовый въезд в Евросоюз, напоминает директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Гренада — последняя из стран Карибского бассейна, которая еще сохранила действие своей программы инвестиционного гражданства для заявителей из Российской Федерации и Белоруссии. Кроме этого государства, именно гражданство за инвестиции предоставляет также Турция и Вануату. Но эти страны не имеют визового соглашения с Евросоюзом, так что Гренада остается в лидерах в данный момент среди заявителей, которые хотят легально купить иностранное гражданство. Но даже если страна примет решение о приостановлении приема новых заявок, то все уже принятые документы будут обработаны».

Чтобы получить паспорт Гренады, нужно внести в государственный фонд минимум $150 тыс. или купить недвижимость от $700 тыс. Гражданство карибской страны также могут оформить члены семьи инвестора.

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Дарья Фоменко

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