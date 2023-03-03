Омское УФАС признало вводящей в заблуждение рекламу сахара за 39,9 рубля

Управление ФАС России по Омской области признало ненадлежащей рекламу сети магазинов «Светофор» о продаже сахара по цене 39,9 рублей за килограмм. По данным антимонопольного ведомства, она распространялась в ноябре 2022 года в эфире одного из телеканалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рекламный ролик сопровождался сообщением: «Условия акции уточняйте в магазине. Количество товара ограничено». Покупатели пожаловались в УФАС, сообщив, что реклама ввела их в заблуждение, так как заявленная цена действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1,5 тыс. руб.

«Учитывая, что реклама сети магазинов “Светофор” не относится к стимулирующим мероприятиям (например, розыгрыш, конкурс, лотерея), Омское УФАС России признало ее ненадлежащей, нарушающей закон о рекламе»,– говорится в сообщении ведомства.

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Дарья Решетникова